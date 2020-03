Quando recuperare Napoli-Inter? La data dipenderà dal percorso europeo di entrambe

Nulla da fare. Doveva essere il giorno di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, invece la partita è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Quando sarà recuperata? Impossibile dirlo ora, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "I 40mila tifosi che avevano acquistato il biglietto dovranno aspettare per conoscere quale sarà «il giorno giusto». Sia il Napoli che l’Inter sono impegnate nelle competizioni europee e tra partite rinviate (per il Napoli quella con il Verona che era in programma domenica prossima ma si giocherà il 13 marzo) e il calendario «slittato», la semifinale deve ancora avere una collocazione precisa. E dipenderà anche dall’esito delle sfide europee di entrambe le squadre".