Quando rientrano Rrahmani e Lobotka? La previsione della Gazzetta
Quando rientrerà Lobotka, faro del Napoli, leader tecnico e non solo della squadra? E quando si rivedrà in campo Rrahmani che manca addirittura da agosto? Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"E poi c'è Lobotka, che ha i suoi tempi: si è fermato col Genoa, non è andato in nazionale, ha ormai un paio di settimane alle spalle e una decina di giorni davanti a sé per intuire se contro il Como varrà la pena di alzare la manina e suggerire a Conte di tenerlo presente".
E ancora, sul centrale: "Con dolente sintesi, è complicato sospettare che Amir Rrahmani, in teoria il «mastice>> per suturare queste crepe che si aprono dinnanzi al portiere, non ci sarà sabato prossimo, probabilmente neanche a Lecce e solo il destino riuscirà eventualmente a indirizzarlo verso il Como: l'infortunio al bicipite femorale in nazionale gli ha sottratto già otto partite, almeno un altro paio gliele toglierà, e però non verrà forzato («non l'ho mai fatto»: cit. Conte) perché è vietato correre rischi inutili", si legge.
