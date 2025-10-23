Quanti nodi per Conte! Il Mattino: c'è una regola che i nuovi faticano a rispettare

Il Napoli di Antonio Conte fatica a trovare la giusta identità. In conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato la difficoltà di integrare nove volti nuovi in un gruppo già rodato, ma secondo Il Mattino le problematiche vanno oltre. Da un lato ci sono questioni tattiche: il passaggio al 4-1-4-1, pensato per valorizzare De Bruyne, non è stato pienamente digerito da tutti, con alcuni giocatori scettici sulla “svolta europea” voluta dal tecnico.

Dall’altro emergono tensioni legate alla gestione interna: i nuovi faticano ad adattarsi alle regole ferree di Conte, come l’assenza di un programma settimanale fisso per gli allenamenti, stabiliti giorno per giorno solo dal tecnico. Un doppio fronte che rende turbolenta la costruzione del nuovo Napoli.