Conte ha fatto una confidenza alla squadra dopo il ko col Psv

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto su quello che è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa dopo il ko contro il Psv.

"Silenzio, amarezza. Necessità di decomprimere. Poi il confronto, anche vivace. La riunione del Napoli, ieri al centro sportivo, è stata lunga, visiva e anche parlata. Con un’ammissione da parte di tutti delle responsabilità, a partire dall’allenatore Conte, convinto che qualcosa nelle scelte e nella gestione va modificata. Non è nelle sue corde sottovalutare gli allarmi, questo è forte, gli rimbomba nella testa. Gli toglie il sonno, gli blocca pure la rabbia", si legge sul quotidiano oggi in edicola.