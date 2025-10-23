Libero sulle parole di Conte:" Ha raggiunto il grado massimo della scala Mazzarri"

Il quotidiano Libero oggi in edicola si sofferma non tanto sulla prova del Napoli contro il Psv quanto sulle parole nel post-gara di Conte. "La chiamano “scala Mazzarri”, quella delle lamentele, e Antonio Conte ha toccato il grado massimo mandando in onda il solito teatrino dei retropensieri, delle cose dette a mezza bocca, della mancata assunzione di responsabilità. La Champions è ancora lunga ma, a sentire le parole del mister, quella del Napoli sembra già terminata. Anzi, peggio: non si vede l’ora che termini.

Un atteggiamento che certifica il mancato salto di qualità chiesto da De Laurentiis durante la festa scudetto («Spero si metta in gioco anche in Champions»). Il presidente, attento osservatore, sapeva. E ora avrebbe il diritto di chiedere spiegazioni", si legge.