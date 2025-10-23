Il Napoli ha due strade davanti a sé: riunione di un'ora con Conte

vedi letture

La chiave dell’analisi che anche Conte e la squadra hanno fatto ieri al rientro dall'Olanda, in un’ora di riunione schietta e articolata al centro sportivo con analisi al video della partita, è unica: il gruppo ha due strade davanti a sé, tirare tutto fuori e reagire già sabato con l'Inter prima che la crisi diventi nera oppure continuare a vivacchiare facendo finta di credere che Eindhoven, per quanto inaccettabile, sia stato solo un brutto episodio. La certezza, conoscendo il valore e l'orgoglio di Conte e le indiscutibili qualità morali dei suoi giocatori, sintetizzate nell'atmosfera di assoluta mestizia dopo il 6-2 con il Psv, è che hanno scelto la prima.

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.