Formazione Napoli-Inter: Conte pensa a questi cambi

Nessuno stravolgimento, solo qualche novità di formazione in vista dell'Inter. Presto sarà tempo di pensare alla formazione per la partita di sabato contro l'Inter al Maradona. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Una novità potrebbe riguardare la porta con il ritorno di Meret.

"Dal punto di vista della formazione è plausibile che soltanto oggi Conte comincerà a provare qualcosa di indicativo verso la partita di sabato: ieri, come di consueto, è andata in scena una seduta di scarico per chi ha giocato e più intensa per chi è rimasto a guardare o ha collezionato meno minuti in Champions. L'idea, comunque, è che non ci saranno stravolgimenti, bensì qualche accorgimento. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic".