Quanto costa il Maradona? Il Mattino: "Questo il prezzo di una possibile vendita"

Il dibattito sul futuro dello stadio del Napoli continua ad animare la scena e le discussioni sui quotidiani. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il “modello Milano”, con Inter e Milan pronte a investire cifre record per le nuove 'case', ha fatto breccia anche alle pendici del Vesuvio. Per ora Aurelio De Laurentiis resta concentrato sul progetto del nuovo impianto al Caramanico, in attesa del via libera dalla Zes.

Il quotidiano prova anche a fare una valutazione dello stadio Maradona: le stime oscillano tra i 150 e i 200 milioni, cifra difficilmente comprimibile. "Il presidente azzurro, che in passato aveva provato senza successo a rilevare l’impianto di Fuorigrotta per trasformarlo, non esclude però un ripensamento: qualora dalla Zes non dovessero arrivare tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie, un ritorno sul Maradona potrebbe rientrare tra le ipotesi" spiega Il Mattino..