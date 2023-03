Quotidiani pazzi di Osimhen: "Fenomeno sceso in terra, maestà del gol! E quel bonus..."

Il Napoli demolisce il Torino vincendo 4-0 in trasferta. Victor Osimhen ormai è il leader e trascinatore della squadra azzurra. Per la Gazzetta è "così forte da ammaliare anche i tifosi avversari. Fisicamente dominante". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Il principe del gol va oltre le leggi della fisica. Al 25° gol stagionale, scatta il secondo bonus: ma i soldi non sono tutto, anzi son niente dinnanzi alla standing ovation".

Per Tuttosport, dopo averlo definito "maestà del gol" viste le continue reti di testa, lo chiama anche "fenomeno sceso in terra". TuttoNapoli lo applaude così: "Immarcabile ormai sulle palle inattive. E non solo. Non c'è modo di arginarlo: sale più in alto di tutti e sblocca una partita che poteva essere spigolosa". Infine la valutazione di TMW: "Quando va su, in alto, praticamente in cielo, i palloni sono tutti suoi. Letteralmente immarcabile sulle palle inattive, segna altri due gol (e mette lo zampino pure sul quarto) di testa e sale a quota 21 gol in campionato: nell'era-De Laurentiis era riuscito solo a Cavani, Higuain e Mertens".

I voti

Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 8,5