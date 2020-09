Quotidiani pazzi di Osimhen: "Spacca la partita, uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari"

“Entra e spacca la partita. Uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari. Di lui non si può fare a meno”. Così scrive di Victor Osimhen l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che assegna un 7,5 in pagella all'attaccante nigeriano.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Spacca la gara in un nanosecondo ma, soprattutto, conferisce il sorriso a un Napoli spento, in cui magicamente, con lui, compaiono allegria e sorriso”.

Tuttosport scrive sulla prima del classe '98: "Impatto devastante sulla partita, cambia il volto del Napoli, gli manca solo il gol". Voto 7

Voto 7 anche sul Corriere della Sera: "Tecnicamente dovrà raffinarsi, ma il talento è indiscutibile" e su Repubblica: "Sono subito iniziati i fuochi di artificio un attaccante esplosivo e allo stesso tempo intelligente“.