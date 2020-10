Rabbia, frustrazione e ingiustizia subita: la reazione dello spogliatoio al 3-0 a tavolino

Rabbia, frustrazione, ingiustizia subita: questo lo stato d'animo del Napoli appena appresa la notizia del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione per la gara fantasma contro la Juventus. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta quanto accaduto le ore successive al verdetto del Giudice Sportivo: la squadra e Gattuso, ripensando alla vigilia della gara con la Juve, quando erano pronti per volare a Torino, sanno che ora conta solo il campo, la concentrazione è all'Atalanta. Spetterà alla società disputare quest'altra partita per vincere il ricorso.