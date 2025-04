Raspadori sta scrivendo il manuale del professionista ideale: entra e decide

vedi letture

Raspadori titolare col Torino è una possibilità in vista di domenica per l'assenza di Neres. In attesa della scelta definitiva di Conte, il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola esalta l'attaccante del Napoli, perfetto dodicesimo di questa stagione. Col Monza è stato suo l'assist per il gol di McT.

"Jack comincia in panchina, come nelle ultime quattro dopo averne messe cinque in fila da titolare, e in 8 minuti di gioco lancia prima Politano davanti a Turati e poi ispira la rete della vittoria di McTominay con un cross perfetto. Del suo talento e delle sue capacità sono piene le cronache, anche se negli ultimi anni ha avuto più occasioni di continuità in Nazionale, ma in questa stagione Raspadori sta scrivendo anche il manuale del professionista ideale: non si lamenta mai anche se gioca a intermittenza e quando lo fa è sempre tra i migliori. Quasi sempre decisivo".