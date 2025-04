Raspadori stravolge i piani: Conte aveva preparato la gara in un altro modo

Retroscena formazione alla vigilia di Napoli-Torino. Conte ha dovuto fare di necessità virtù dopo l'influenza di Raspadori. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola commentando la vittoria contro il Torino.

"La giornata era cominciata sotto una pessima stella: Raspadori si sveglia con l'influenza e va in panchina. E siamo alle solite: Conte è costretto a stravolgere formazione e tattica per la quarta volta nelle ultime cinque partite. L'aveva preparata in un modo, con il 4-4-2 e le due punte, e invece la gioca in un altro. Con il classico 4-3-3 e un Buongiorno in più, rilanciato dopo aver saltato Bologna, Empoli e Monza".