Repubblica - Conte resterà al Napoli per un'altra stagione o forse due

vedi letture

Si parla del futuro di Antonio Conte sul quotidiano Repubblica oggi in edicola. L'allenatore è legato al Napoli da un contratto con scadenza 2027.

"Il Piemonte può attendere e vale lo stesso anche per la Juventus, che un pensierino per riprendersi il “suo” allenatore lo ha fatto e lo farà ancora. Ma il richiamo del Sud per il momento sembra essere troppo forte e sarà probabilmente così almeno per un’altra stagione, o forse due, perché l’ex ct ha appena iniziato il suo lavoro sulla panchina azzurra e ha dunque bisogno di altro tempo per portarlo a termine. Ripagare l’affetto ricevuto a scatola chiusa dalla gente è la sua missione meridionale, che richiede dedizione e non potrà essere interrotta dopo un periodo di tempo così breve. Conte era arrivato in estate con l’etichetta di “juventino” e non ha mai rinnegato con coerenza il suo passato, ma sta dimostrando con i fatti di essersi calcato anima e cuore nella sua nuova realtà napoletana".