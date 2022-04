Retroscena ADL: aveva chiesto di essere sentito dalla Procura Federale prima del deferimento

Prim'ancora del deferimento, arrivato ieri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva chiesto di essere sentito dalla Procura Federale

Prim'ancora del deferimento, arrivato ieri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva chiesto di essere sentito dalla Procura Federale, a casa sua a Roma per evitare clamore, dov'erano presenti tutti i documenti in possesso del Napoli. A rivelarlo è stato l'avvocato Mattia Grassani, legale a cui si affida la società azzurra, intervenuto ai microfoni del quotidiano Tuttosport. L'avvocato ribadisce ancora una volta che il Napoli non rischia il 3-0 a tavolino perché la gara è stata ormai omologata dal giudice sportivo e la Juve non ha fatto ricorso.