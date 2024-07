Retroscena Dimaro: ci si allenerà sempre, anche prima delle amichevoli. Conte ha una priorità

Dieci giorni nella Val di Sole con una parola d’ordine facile da ricordare: lavoro

Dieci giorni nella Val di Sole con una parola d’ordine facile da ricordare: lavoro. Moltiplicato appunto per il periodo di permanenza in Trentino: un solo allenamento giovedì pomeriggio (la mattina si viaggia), poi sempre in campo allo stadio di Carciato per un doppio appuntamento. Nessuna deroga: ci si allena pure prima delle due amichevoli, come sempre accade nel periodo di preparazione. Per Antonio Conte è fondamentale. Vuole riattivare subito i muscoli di un gruppo che va sbloccato soprattutto dal punto di vista mentale dopo il decimo posto dell’ultimo campionato. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.