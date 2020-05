Retroscena - Gattuso colpito dal senso di responsabilità della squadra: grande forma fisica per tutti

Già tre giorni di allenamenti individuali per i calciatori del Napoli. Gattuso è rimasto colpito dal senso di responsabilità mostrato da ciascuno. Si lavora e basta, a prescindere da quello che sarà l’immediato futuro. E si lavora bene in un clima di assoluta armonia e disponibilità reciproca. Lo smart working ha giovato a tutti: da Mertens a Insigne a Fabian Ruiz a Koulibaly e Zielinski: sono in perfetta forma fisica e hanno risposto bene ai test atletici. Stanno bene tutti, a Castel Volturno c’è un Napoli che si è ritrovato con serenità e voglia di ricominciare senza neanche stare troppo a pensare a contratti e scadenze. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.