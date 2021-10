Retroscena Gazzetta - In estate ADL rinviava l'incontro con l'agente di Insigne

Il tema del rinnovo di Lorenzo Insigne è tornato ad essere caldo in casa Napoli dopo il pranzo tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Vincenzo Pisacane. Un summit che in estate veniva rinviato, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Giovedì scorso Aurelio De Laurentiis ha pranzato con Vincenzo Pisacane, l’agente del giocatore. Un passaggio saliente dal punto di vista diplomatico, visto che il numero uno azzurro da quest’estate rinviava quest’incontro. Si era parlato di un faccia a faccia nel ritiro di Castel di Sangro, ma quell’appuntamento era saltato e da allora i protagonisti avevano evitato con accortezza nuovi contatti".