Retroscena Repubblica: così ADL ha vissuto una giornata cruciale dalle Maldive

Aurelio De Laurentiis ha vissuto Napoli-Torino direttamente dalle Maldive, dove si trova in vacanza. Sul presidente si sofferma oggi La Repubblica: "In un atollo delle Maldive sarà invece ritornato indietro con la memoria Aurelio De Laurentiis, che ha sacrificato qualche ora delle sue vacanze per non perdersi un turno potenzialmente cruciale nella volata per il tricolore".

"Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli Sempre!". Con queste parole, affidate a un tweet pubblicato direttamente dalle Maldive, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri sera aveva celebrato il successo per 2-0 degli azzurri contro il Torino e il fatto di aver staccato l'Inter, portandosi al primo posto da solo a +3.