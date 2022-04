Retroscena Repubblica - Risultati e infortuni: ADL aveva confidato i suoi timori a Spalletti

La scelta di mandare tutti in ritiro è solo la punta dell'iceberg per Aurelio De Laurentiis, che già aveva mostrato preoccupazione secondo La Repubblica

TuttoNapoli.net

La scelta di mandare tutti in ritiro è solo la punta dell'iceberg per Aurelio De Laurentiis, che già aveva mostrato preoccupazione secondo La Repubblica: "Il presidente già martedì in un incontro riservato con Spalletti aveva confidato i suoi timori. Sui risultati, e non solo. Chiedeva spiegazioni sui troppi infortuni ai muscoli, l’ultimo a Lobotka. Non poteva De Laurentiis far finta di nulla se anche i giornali segnalavano cambi tardivi, errori di scelte come gli inutili margini finali a Mertens, la precoce sostituzione di Osimhen che fece dilagare la Roma nel suo assalto finale. Delicata la decisione del presidente di mandare tutti in ritiro da domani per gli scenari che apre. Considera ancora Spalletti l'allenatore ideale?".