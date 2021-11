Retroscena - Insigne in dubbio già col Bologna: out a Salerno dopo confronto con Spalletti

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna a parlare di Insigne e delle sue condizioni dopo l'assenza a Salerno: "Insigne era in dubbio già per la partita contro il Bologna in cui, invece, ha dato un calcione alla maledizione dei rigori facendo una doppietta dal dischetto. La sua situazione era già sotto controllo e domenica a Salerno, dopo un confronto tra Spalletti, lo staff medico e il calciatore, si è deciso di non rischiarlo. Insigne avvertiva un affaticamento muscolare, come ha spiegato Spalletti a Salerno nel post-partita, e gli esami strumentali confermavano un muscolo più “carico” senza la presenza di lesioni".