Riecco i Nazionali: gli italiani e Lobotka i primi a rientrare, ma molti torneranno giovedì

Domani, alla ripresa, il primo blocco dei Nazionali sarà a disposizione: rientreranno Di Lorenzo, Politano e Meret

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sui Nazionali di rientro. Anguissa, per dirne uno, giocherà Namibia-Camerun domani, partirà mercoledì e arriverà a Castel Volturno giovedì. Domani c’è tanto in Europa, c’è un Georgia-Norvegia che riguarderà sia Kvara che Ostigard, e c’è anche Corea del Sud-Uruguay, quindi Kim contro Olivera, e Simeone dovrà concentrarsi su Argentina-Curacao: per loro sarà difficile mettersi a disposizione del Napoli prima di giovedì. Tornerà tardi anche Elmas.