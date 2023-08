Rrahmani, allarme rientrato: sarà sicuramente a disposizione per il debutto

Amir Rrahmani sta già bene. Ieri l'altro il difensore kosovaro aveva lasciato anzitempo l'allenamento, ma ieri ha lavorato di nuovo in gruppo

Amir Rrahmani sta già bene. Ieri l'altro il difensore kosovaro aveva lasciato anzitempo l'allenamento, ma ieri ha lavorato di nuovo in gruppo. E dunque allarme rientrato, scrive La Gazzetta dello Sport: "Rrahmani c'è. Con questa buona notizia, il Napoli è entrato in campo ieri mattina per l'allenamento aperto al pubblico.

Il difensore kosovaro, match winner dell’ultima amichevole contro l’Augsburg, aveva provocato qualche apprensione per una botta presa al polpaccio, uscendo dal campo con una fasciatura. Ma già martedì l’allarme era rientrato e ieri se n’è avuta la conferma. Un sospiro di sollievo per Garcia che potrà quindi utilizzarlo nell’esordio in campionato di Frosinone".