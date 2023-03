Sacchi su Gazzetta: "Spalletti stratega, il Napoli l'ha aiutato a realizzare le sue idee"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, commenta a La Gazzetta dello Sport il passaggio del turno delle tre italiane, Milan, Inter e Napoli

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, commenta a La Gazzetta dello Sport il passaggio del turno delle tre italiane, Milan, Inter e Napoli, ai quarti di finale di Champions League, analizzando l'operato dei rispettivi allenatori: "Spalletti un maestro, uno stratega. Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A Napoli, grazie anche all’aiuto del club, ha realizzato le sue idee. E il suo Napoli è una squadra che gioca da protagonista, domina il campo.