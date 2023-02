Santoriello e la bufera mediatica per la battuta sulla Juve: "Sono sereno"

Il pm Ciro Santoriello è al centro della bufera. Un video ripescato dal web lo ritrae ad un convegno mentre pronuncia la battuta 'Odio la Juve', situazione che ha generato polemiche in quanto uno dei pm che ha indagato su tre annualità dei bilanci Juventus nell’inchiesta Prisma .

Così scrive il quotidiano La Stampa: “Lui non parla. Non dice nulla la procura nei suoi vertici e nessun collega commenta. E però la reazione social che si è abbattuta dall’altro ieri su Ciro Santoriello, uno dei pm che ha indagato su tre annualità dei bilanci Juventus

nell’inchiesta Prisma, non lo ha lasciato del tutto indifferente. A coloro che ieri – tra avvocati e personale – gli hanno manifestato solidarietà o semplicemente una parola di stima ha risposto sinteticamente: «Grazie, sono sereno»”.