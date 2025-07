Restyling Maradona, Repubblica: Uefa e Figc non hanno bocciato l'idea del Comune

Dopo il comunicato ufficiale pubblicato ieri dal Napoli a seguito dell'incontro con Comune, UEFA e FIGC per il Maradona in vista di Euro 2032, l'edizione odierna de La Repubblica si esprime così sulla vicenda: "Non c'è stata invece una bocciatura da Uefa e Figc, che hanno preso atto del progetto di restyling presentato dal Comune (nuovo appuntamento a fine estate).

Per questo Manfredi andrà avanti lo stesso, anche senza il sostegno di De Laurentiis. II sindaco si sta infatti già adoperando per cercare nuovi investitori - lettera inviata pure alla Regione Campania ed è convinto di mantenere il suo impegno per la candidatura della città come sede degli Europei 2032".