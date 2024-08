Scelte fatte per il Girona: ecco l'11 per l'ultimo test prima dell'inizio della stagione

Ieri Victor Osimhen s'è allenato in gruppo, ma non dovrebbe cambiare la situazione: non verrà convocato per la sfida di quest'oggi (ore 18.30, diretta testuale su Tuttonapoli.net) alla rivelazione spagnola Girona che chiude i test estivi. Il centravanti titolare della sfida contro il Girona sarà ancora Raspadori, come con il Brest. Il Corriere dello Sport racconta che Conte ha provato anche ieri la stessa formazione di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle di Jack. Sarà la prova generale dei 32esimi di Coppa Italia contro il Modena.

