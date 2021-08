Sconcerti sul CorrSera critica la Juve: "Somma di persone sole, il disagio è generale"

Mario Sconcerti, nella sua analisi sul Corriere della Sera, ha trattato il tema legato al ko della Juve contro l'Empoli e all'addio di Ronaldo: "Il dopo Ronaldo non è cominciato, come soluzioni, anzi, non è stato nemmeno accennato. (...) Il primo tempo della Juve è quello che la Juve non può essere, è come far recitare l’Amleto a Benigni, viene fuori una cosa anche buona ma indefinibile. La squadra sente l’errore, si disunisce, capisce di correre a vuoto. Manca il riferimento, la palla persa che diventa un’idea. (...) Nella ripresa tocca a una nuova soluzione, Morata per McKennie con Dybala di fianco. Non cambia molto. Lo capisce Allegri che tenta una soluzione collettiva, dentro altri giocatori, quattro in un’ora, a conferma che non manca solo Ronaldo, manca mezza Juve. Non andrà sempre così, ma il disagio è generale, la Juve resta una somma di persone sole. Dovrà andare oltre la sostituzione di Ronaldo".