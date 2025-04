Sfogo Conte, Condò sul CorSera: “Vuole coprire la squadra o farsi sentire?”

vedi letture

La sconfitta dell'Inter contro il Bologna ha portato il Napoli ad agganciare i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A con 71 punti. Un testa a testa per lo scudetto che Paolo Condò, firma del Corriere della Sera, ha analizzato nell'analisi pubblicata quest'oggi: "Se vuoi firmare un’impresa come un Triplete va da sé che tu debba superare ostacoli altissimi. Le ricorrenti difficoltà nei finali di gara segnalano che il problema nerazzurro è di energie fisiche in esaurimento, mentre dall’altra parte le violente esternazioni di Conte prima e dopo il match di Monza, che è stato fra i peggiori della stagione, pongono un dubbio: il tecnico parla così perché sa che la squadra è esausta e vuole attirare il fuoco su di lui, oppure la squadra ha reagito male alle sue continue provocazioni?".

E sulle parole di Conte, poi, approfondisce: "Non pensiamo minimamente che parli per mettersi sul mercato: quand’anche volesse avrebbe mille canali più discreti. Forse parla a futura memoria. Pretende rassicurazioni per la prossima stagione, quando anche il Napoli giocherà su quattro fronti".