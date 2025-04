Si cambia: Conte con un nuovo modulo e possibile novità in difesa

vedi letture

Altro infortunio, altro Napoli. Antonio Conte è pronto a dare un nuovo abito tattico al suo Napoli per sopperire all'ennesima assenza. Come accaduto dopo il primo infortunio di David Neres, non avendo più Kvaratskhelia e non fidandosi di Ngonge e Okafor se non per pochi minuti al massimo nei finali di gara, il tecnico del Napoli dovrebbe proporre diversi ritocchi - sia come atteggiamento tattico che come uomini - per la sfida delicatissima di domani contro il Torino in un Maradona giunto al settimo sold-out consecutivo (il dodicesimo complessivamente in stagione).

C'è Raspadori

Finito fuori proprio con il rientro di Neres, col brasiliano che ora si è riaccomodato in infermeria è tornato il momento di Giacomo Raspadori. La scelta di puntare su Spinazzola per sostituire Neres, tenendo il 4-3-3, non ha pagato col Monza, mancando per caratteristiche nell'uno contro uno ed il fraseggio stretto contro un blocco basso. In una partita che potrebbe essere non così diversa, Conte dovrebbe passare alle due punte ma senza stravolgere il resto. L'ipotesi più accreditata è un 4-4-2 nella testa del tecnico già per la sfida col Milan, salvo poi fare dietrofront per uno stato influenza di McTominay, il giocatore chiave da piazzare a sinistra in non possesso per poi buttarsi dentro in una sorta di 4-3-2-1 con lo scozzese e Raspa a stringere verso Lukaku.

Scelta inedita in difesa

Potrebbe esserci anche una novità in difesa considerando che Buongiorno non dovrebbe partire titolare (per il suo rientro si dovrebbe attendere la prossima settimana, in modo da non correre rischi). Nonostante la prova tutto sommato positiva di Rafa Marin a Monza, all'esordio e peraltro sul centro-sinistra, Conte in settimana ha lavorato anche all'adattamento di Olivera. L'uruguayano in nazionale con Bielsa ha giocato sia da braccetto (provato da Conte in quella posizione sin dall'estate) che addirittura da centrale difensivo nella linea a quattro. Con il suo impiego al centro, resterebbe in formazione Spinazzola che così potrebbe agire da terzino mancino, il suo ruolo naturale. Il ballottaggio ancora in piedi sarebbe tra Anguissa e Gilmour.