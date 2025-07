Simeone è il sogno del Pisa: resta una grande distanza tra domanda e offerta

Un “sogno di mezza estate” che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Il Pisa guarda in alto e prova a piazzare un colpo clamoroso per la Serie B: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club toscano ha avviato una trattativa con il Napoli per l’attaccante argentino Giovanni Simeone, classe 1995.

A confermare l’ambizione ci aveva già pensato nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Corrado, che aveva definito il centravanti “un sogno”, lasciando intendere un interesse reale. Ora, la dirigenza nerazzurra ha mosso i primi passi ufficiali, aprendo un dialogo con il club di Aurelio De Laurentiis. Resta però da colmare un’importante distanza tra domanda e offerta: il Napoli valuta Simeone 8 milioni di euro, mentre il Pisa si è fermato a una proposta da 4 milioni. Le parti continueranno a dialogare nei prossimi giorni, anche per capire se ci sono margini per un'intesa magari con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto.