"Sono 115 gli scugnizzi che si sistemano al fianco di Diego": le pagelle di Insigne

Un gol per raggiungere Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori del Napoli. Basta questo per premiare la prestazione di Lorenzo Insigne, entrato a gara in corso nel derby con la salernitana. 6,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Entra e con assist e gol chiude la partita". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Sono 115 gli scugnizzi che si spalmano nel decennio e si sistemano al fianco di Diego. Basterebbe questo".

Voto 7 invece nelle pagelle targate TMW: "Si guadagna e trasforma il rigore del 4-1, raggiungendo Diego Maradona nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli. Un grande traguardo pochi mesi prima di lasciare la sua città e la sua squadra".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7