Spalletti resta a sorpresa in silenzio: col Torino verso la conferma dei titolari

A sorpresa ieri il tecnico non s'è presentato, lasciando spazio all'ultimo secondo (senza alcuna comunicazione ufficiale) al suo staff.

Niente conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti. A sorpresa ieri il tecnico non s'è presentato, lasciando spazio all'ultimo secondo (senza alcuna comunicazione ufficiale) al suo staff. Parola quindi al vice Domenichini, i collaboratori tecnici Calzona e Baldini, il preparatore dei portieri Lopez, quelli atletici Cacciapuoti e Sinatti ed il match analyst Beccaccioli, in un clima da ultima giornata quando in realtà ci sono ancora tre partite per blindare il terzo posto e ricavare comunque indicazioni prima di un mercato che si preannuncia caldissimo. Quello che si attende in sostanza De Laurentiis, presente anche ieri all'allenamento a Castel Volturno.

L'obiettivo era la Champions

Obiettivo di inizio stagione raggiunto nonostante le tante problematiche, il concetto espresso più volte all'unisono, e nessun problema di preparazione con i dati sempre al top (ad Empoli paradossalmente i migliori della stagione) la replica a più riprese del preparatore Sinatti, il più coinvolto dalle domande in assenza di Spalletti. E sui tanti infortuni muscolari da non trascurare anche l'incidenza del Covid: "L'80% della rosa è stata positiva e comporta problemi di inattività e rientro, ma anche strascichi perché il Covid lascia uno stato infiammatorio. Poi va fatta la differenza con quelli traumatici", il chiarimento di Sinatti.

Squadra che vince non si cambia

Spalletti non lascia nulla al caso e potrebbe confermare la formazione vittoriosa col Sassuolo. Rientra Lobotka rispetto all'ultima partita, ma Anguissa e Fabian sono parsi in crescita e dovrebbero essere loro ad iniziare la gara di Torino. Stesso discorso per Lozano a destra, in pole su Politano, con Insigne a sinistra intoccabile nonostante l'esperienza ai titoli di coda. Nonostante i dubbi espressi pubblicamente, è dura privarsi anche di Mertens dietro Osimhen: i due viaggiano ad un gol ogni 30' insieme.