Spalletti sta per ritrovare un tridente 'gasato': tutti in gol i (probabili) titolari col Torino

Contro il Torino Luciano Spalletti potrebbe scegliere il tridente formato da Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia. Tutti e tre sono andati in gol con le rispettive nazionali, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Lozano a segno con il Messico, Raspadori in gol con l’Italia, Kvaratskhelia a rete con la Georgia. Luciano Spalletti si ritroverà con un tridente “gasato” dalle partite con le nazionali".