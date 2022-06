Spalletti trova un altro dal piede delicato: sarà valutato in ritiro

Gianluca Gaetano, reduce dalla promozione in Serie A da protagonista con la Cremonese, può rimanere al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, reduce dalla promozione in Serie A da protagonista con la Cremonese, può rimanere al Napoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Luciano Spalletti ha trovato un altro giocatore dal piede delicato che è pronto a ritornare alla base dopo aver esordito anche in Champions con Carlo Ancelotti. Sarà lo stesso tecnico a valutare in ritiro il calciatore, ma uno con le sue doti tecniche può fare comodo alla società azzurra, alle prese con uno svecchiamento della rosa".