Spinazzola show a Roma, poi l'infortunio: agli Europei dominava contro tutti

Conte sa bene di poter contare su Spinazzola. Per lui, come per Lukaku, sarà una sfida speciale domenica, come scrive il Corriere dello Sport. Non si dimenticano facilmente le cinque stagioni di Roma con l’intervallo dell’annata 2021-2022, quella successiva alla rottura del tendine d’Achille agli Europei che lo costrinse a un lungo stop.

Rientrò solo nel finale, disputò appena quattro partite e poi si riscattò nei due anni successivi collezionando 76 partite e, in totale a Roma, siglando 7 gol più una ventina di assist. Spunti decisivi e affondi a sinistra con lo sprint dei tempi migliori e quel senso del dribbling con cui proprio agli Europei, prima di infortunarsi ai quarti contro il Belgio, stava dominando contro ogni avversario.