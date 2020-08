Stallo totale tra Juve e Milik: ADL chiede 50 milioni e persiste il 'no' di Bernardeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla caccia al nove per la Juventus e spiega che la trattativa tra bianconeri e Napoli non decolla. Aurelio De Laurentiis valuta la punta polacca, in scadenza nell'estate del 2021, 50 milioni di euro e possibilmente senza l'inserimento di contropartite nell'affare. Una valutazione per la quale la Juventus non si siede al tavolo, considerato che Federico Bernardeschi per adesso non ha intenzione di lasciare i bianconeri.