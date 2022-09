Svelata la parola più ascoltata da Kvaratskhelia da quando è in Italia

Non è dato sapere quale sia realmente la prima parola imparata da Kvaratskhelia in italiano

Non è dato sapere quale sia realmente la prima parola imparata da Kvaratskhelia in italiano, ma di sicuro questa è stata la più ascoltata da quando ha messo piede nel nostro Paese. «Puntalo», gli ha detto Luciano Spalletti dal primo giorno di ritiro ogni qual volta il georgiano si è trovato di fronte l’avversario diretto ed allora l’invito del tecnico toscano torna quanto mai di moda in vista del match contro il Torino di sabato pomeriggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.