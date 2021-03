Svolta a centrocampo: il Napoli è cresciuto grazie a un recupero su tutti

"La svolta è in mezzo al campo, il Napoli in poco tempo ha ritrovato l’energia di Demme e la qualità di Fabian Ruiz, assente per un mese a causa del Covid-19". Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito alla crescita del Napoli nelle ultime quattro partite di campionato, sostenendo che lo switch è avvenuto grazie al recupero di Fabian Ruiz, oltre a tutti gli altri infortunati: "Lo spagnolo cresce di partita in partita, a San Siro ha giocato da centrocampista completo, dando ordine al palleggio, attaccando gli spazi nell’area avversaria come in occasione del tiro parato da Donnarumma e vincendo i duelli in entrambe le fasi di gioco. Il Napoli è cresciuto nella qualità della costruzione".