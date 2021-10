“Ti lamenti sempre, arbitrala tu”: battibecco Pellegrini-Spalletti

Gara molto tesa quella dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Il risultato di parità per 0-0 non tragga in inganno: è stata gara di grande intensità ed a tratti emozionante.

Non è mancato di certo il nervosismo, come testimoniano i diversi scontri verbali avvenuti sul terreno di gioco. L’edizione odierna di Tuttosport racconta di un battibecco tra Lorenzo Pellegrini e Luciano Spalletti: “Ti lamenti sempre, arbitrala tu” ha urlato il giallorosso a fine primo tempo al tecnico del Napoli.