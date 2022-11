Tocca a Raspadori contro la sua bestia nera: mai un gol o un assist contro l'Atalanta

Con l'assenza di Kvaratskhelia potrebbe toccare a Giacomo Raspadori agire a sinistra.

Con l'assenza di Kvaratskhelia potrebbe toccare a Giacomo Raspadori agire a sinistra. L'Atalanta è una delle due squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, contro cui l'ex Sassuolo non ha mai trovato né il gol né l'assist - per lui cinque incontri di campionato contro i nerazzurri senza prendere parte a nessuna rete. Lo riferiscono i colleghi di Opta.