Torna Hojlund, ma in un altro Napoli: senza De Bruyne è cambiato il modulo

Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Rasmus Hojlund sarà il punto di riferimento del 4-3-3, diventato l’abito tattico abituale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che scrive sui cambiamenti che troverà in campo l'ex attaccante del Manchester United dopo l'infortunio del belga: "Niente più Fab Four, riecco il sistema di gioco che il Napoli ha nelle sue corde da tempo.

Il danese sarà al centro del tridente e proverà a ritrovare le sensazioni smarrite dopo la parentesi con la Danimarca in cui aveva mostrato un grandissimo feeling offensivo. Il biglietto da visita (6 gol in 4 partite) va aggiornato adesso proprio a cominciare dal Como. Hojlund dovrà fare sponda per i compagni ma soprattutto attaccare la profondità con la sua velocità". 