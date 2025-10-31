Riecco Lukaku: domani al Maradona per sostenere i compagni

vedi letture

Big Rom per la prima volta spettatore al Maradona in questa stagione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega che contro il como Lukaku sarà presente in tribuna per sostenere i compagni: "E quindi, si ricomincia da tre, Politano a destra, Hojlund in mezzo e Neres a sinistra, e solo un pizzico di prudenza potrebbe indurre Conte a cambiare, puntando eventualmente su Elmas a sinistra e sul brasiliano a destra: ma là davanti, almeno sino a quando non si entrerà nel pieno d’una vigilia da arricchire con ulteriori argomentazioni tattiche, il Napoli che va incontro al Napoli sa di antico, d’una tendenza a rispettare ciò ch’è divenuto una specie di marchio di fabbrica, che Romelu Lukaku guarderà dall’alto. Big Rom «debutta» al Maradona nella veste di spettatore interessato, di centravanti infortunato, di leader morale d’una squadra che silenziosamente tenta di bissare se stessa.

Hojlund è il valore aggiunto, va a sistemare di suo la propria capacità ad attaccare lo spazio, a riempire i sedici metri, ad allungare o ad accorciare il campo, secondo una vocazione che gli appartiene dall’adolescenza e che ovviamente poi ha sviluppato ulteriormente (per non far rimpiangere Lukaku)" si legge sulla rosea.