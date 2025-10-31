Conte predica calma ma sogna l'impresa: riuscire dove nemmeno Maradona era riuscito

"Per l’impresa Conte predica calma da tempo, sa meglio di tutti che, se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più". Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sugli obiettivi stagionali del Napoli: "Ma questo non è certo un limite. Anzi, è l’ennesima asticella alzata sulle ambizioni di una squadra che ha voglia di riscrivere la storia. A nessuno è riuscito in passato un bis tricolore, nemmeno a Maradona. E i soli quattro titoli in bacheca dimostrano come sia sempre stato difficile vincere a Napoli. Conte lo ripete dal primo giorno in cui ha messo piede sul pianeta azzurro: «vogliamo dare fastidio alle solite note».

Ossia Inter, Milan e Juve, ora impegnate a rincorrere il Napoli, che ha mostrato qualche crepa in questo avvio di stagione, un inspiegabile mal di trasferta – 4 sconfitte consecutive tra A e Champions prima del successo a Lecce – e una fragilità difensiva preoccupante. Ma Antonio non ha mollato di un centimetro, convinto com’è che con il lavoro quotidiano questa squadra può ancora andare oltre i propri limiti. Anzi, potrebbe addirittura non porsi limiti una volta che i nuovi entreranno appieno nel meccanismo contiano.