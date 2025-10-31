Lang è uscito acciaccato a Lecce: le ultime sulle condizioni dell'olandese

vedi letture

Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Conte

Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Conte al rientro dalla trasferta a Lecce: e si appresta a vivere un'altra settimana di fuoco considerando che tra sabato e martedì sono in calendario due impegni ravvicinati molto delicati con il Como in campionato e l’Eintracht in Champions.

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Prima di tutto, però, la tappa di domani al Maradona contro la squadra di Fabregas (ore 18). Avversario sfrontato, pieno di qualità e soluzioni offensive, e di conseguenza partita molto impegnativa. Oggi Conte si esprimerà sulla convocazione di Lobotka, ormai all’ultimo passo verso il recupero, e ovviamente sulle altre scelte: oltre a Hojlund dovrebbero rientrare dal 1’ anche Spinazzola, McTominay e Neres dopo il turnover di Lecce. Nessun problema per Lang dopo il colpo alla coscia sinistra. Da valutare l’impiego di Rrahmani dall’inizio, fermo dalla seconda giornata e in panchina al Via del Mare".

