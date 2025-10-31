Gazzetta: "Con tutte le sue imperfezioni il Napoli è ancora in testa"

Con tutte le sue imperfezioni, il Napoli è ancora in testa e non sembra avere intenzione di mollare la presa. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "C’è la Roma che tiene il passo e a fine novembre ci sarà il big match. Da vivere lontano dal fortino Maradona: il tempo di Diego, fin qui, ha visto solo vittorie degli azzurri e ora in calendario ci sono due partite interne. Domani, col Como, sarà già un test molto complicato.

L’allievo Fabregas già nella passata stagione aveva impressionato a Napoli, mentre al ritorno si è tolto lo sfizio di battere gli azzurri, per quello che fu l’ultimo k.o. della stagione. Conte è tipo orgoglioso e cercherà la personale rivincita. Per portare avanti la sua missione: da uomo del sud, vedere il sud al potere è una soddisfazione doppia. Anche per questo, un bis scudetto avrebbe un valore inestimabile".