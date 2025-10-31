Lukaku, l'obiettivo è la Supercoppa: le ultime sul rientro di Big Rom

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle condizioni del centravanti belga infortunatosi a metà agosto

“Lukaku sta per tornare, oggi è atteso a Napoli e domani è prevista la sua presenza in tribuna al Maradona per Napoli-Como". Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle condizioni del centravanti belga infortunatosi a metà agosto: "Ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, il percorso per rivederlo in campo è ancora lungo, tortuoso e incerto, l’obiettivo è far parte dei convocati per la Supercoppa a Riyadh.

Il Napoli affronterà il 18 dicembre il Milan in semifinale e poi, se dovesse passare il turno, la vincente di Inter-Bologna in finale. Per la trasferta in Arabia Saudita il Napoli spera di recuperare anche Meret, presente con le stampelle alla festa di Halloween con i suoi compagni di squadra” si legge sul quotidiano.