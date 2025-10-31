Retroscena De Bruyne: ha inviato un messaggio alla squadra dopo l'operazione

Kevin De Bruyne si è operato ad Anversa e ha già iniziato il suo percorso personalizzato di recupero. I tempi restano lunghi: il fantasista belga non tornerà a disposizione prima di febbraio. Una tegola per Antonio Conte e per il Napoli, che dovranno fare a meno della sua regia illuminata per diversi mesi. Intanto, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista ha voluto far sentire la propria vicinanza al gruppo.

"Tutti insieme in un locale del centro con le rispettive compagne, il Napoli, dopo le due vittorie consecutive contro Inter e Lecce e nel giorno libero concesso da Conte, ha festeggiato Halloween" Un’iniziativa voluta dal capitano Giovanni Di Lorenzo per rinsaldare il gruppo. Presenti tutti i giocatori, tranne De Bruyne e Lukaku, rimasti in Belgio per proseguire i rispettivi programmi di riabilitazione.

"Kevin ha inviato un messaggio alla squadra: era dispiaciuto di non esserci, ma si è divertito guardando le foto e i video dei compagni in maschera, dicendo che sarebbe stato felice di unirsi alla festa" spiega il quotidiano.