Tutti gli uomini di Giuntoli: focus sulla squadra di osservatori del Napoli

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello sport sulla squadra di osservatori del club azzurro.

“La struttura è semplice: il ds Cristiano Giuntoli ha un vice, Giuseppe Pompilio, e un settore scouting coordinato da Maurizio Micheli che lavora con Leonardo Mantovani e Nicolò De Cobelli. A supporto la segreteria generale, il cui responsabile, Alberto Vallefuoco, ha anche il titolo di direttore sportivo: in quell’ufficio sono operativi Davide Iorio e Giuseppe Randis. Un team ristretto, che setaccia partite per ore e ore. Giuntoli e gli scouting vedono almeno 10 partite a settimana a testa, con attenzione. Oltre a conservare migliaia di gare di tutti i campionati del mondo, magari seguendo a velocità doppia quelle meno importanti, per soffermarsi solo sui gesti più salienti. Il mondo in un ufficio, perché ormai si gira poco e ci si affida alle clip, oltre a una piccola rete mondiale di collaboratori che segnalano dai vari continenti”.