Tuttosport - Immobile in cima alla lista di Giuntoli per l'attacco

Il Napoli a caccia di un bomber, considerando anche la probabile partenza di Arek Milik in estate. A fare il punto sui piani in attacco del club azzurro è l'edizione odierna di Tuttosport: "I nomi dei bomber sono quelli di sempre, in primis Luka Jovic, 22 anni del Real Madrid, Mauro Icardi (che il Psg difficilmente riscatterà), anche se la continuità realizzativa e la capacità nel partecipare al gioco della squadra rende Ciro Immobile ancora quello in cima alla lista di gradimento di Cristiano Giuntoli".